Luísa Sonza se declara para o namoradoReprodução / Instagram

Publicado 18/08/2024 12:22

Rio - Luísa Sonza usou as redes sociais para comemorar o aniversário do namorado, neste domingo (18). Nos Stories, do Instagram, a cantora de 26 anos se declarou para Luís Ribeirinho, que está completando 29 anos.

"Parabéns para o meu amor! Obrigada por ser um homem tão incrível, que me cuida e que faz eu me sentir tão amada, te amo te amo te amo! Feliz aniversário", escreveu ela na foto em que aparece sentada no colo de Luís.

Saiba quem é o novo namorado de Luísa Sonza

Luísa Sonza e Luís Ribeirinho começaram a namorar em março deste ano. O casal se conheceu quando Luís, que é natural de Porto (Portugal), mas atualmente mora em Munique, na Alemanha, veio ao Brasil e foi a um show da cantora no Rio.

Luís é formado em medicina e faz residência em Cirurgia Plástica. Em suas redes sociais, ele compartilha registros do dia a dia dentro do hospital. A profissão é de família, já que o pai dele, Serafim Ribeirinho Soares, é dono de uma cirurgia plástica em Porto.