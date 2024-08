Roque, ex-assistente de Silvio Santos, fica abalado com morte do apresentador - Reprodução

Publicado 18/08/2024 15:10

Rio - Eterno diretor e animador de auditório dos programas de Silvio Santos, Gonçalo Roque, de 87 anos, ficou completamente abalado com a notícia da morte do apresentador, neste sábado (17). Em vídeo enviado à TV TEM por Janilda Nogueira, mulher dele, o ex-assistente de Silvio aparece em estado de choque depois de saber da partida do amigo.

"O Brasil acordou em um dia triste, difícil a notícia do nosso amigo, do patrão que a gente sempre admirou, sempre amou. Está difícil até de explicar. Dei notícia para ele. Ele está afastado do SBT, debilitado. E hoje, então, com essa notícia, ele ficou paralisado. Expressou tristeza. Silvio Santos foi tudo na sua vida, né, Roque? E o que a gente tem hoje é a gente agradece ao Silvio", diz Janilda na gravação, compartilhada no Instagram pela revista "Caras".

Neste domingo (18), Janilda compartilhou um vídeo da programação especial dos programas de Silvio Santos, exibida pelo SBT. Na televisão, ela mostrava o registro de sua participação com a sobrinha no colo quando ainda era bebê. Na publicação, é possível observar que Roque, na cadeira de rodas, também está acompanhando a grade de homenagens.

Saúde de Roque inspira cuidados

Em maio deste ano, Roque precisou ser internado às pressas na UTI de um hospital em São Paulo após ter desmaiado em um restaurante. Na ocasião, exames apontaram um sangramento intracraniano na parte frontal da cabeça. Ele ficou sendo tratado na unidade de saúde por seis dias até receber alta médica.

Esta não foi a primeira vez que Roque foi internado após desmaiar. Em outubro do ano passado, o diretor de auditório foi levado ao hospital depois de passar mal em casa. Na época, ele também chegou a ir para a UTI e precisou passar por um cateterismo. Roque tem uma válvula na cabeça, desde 2017, por causa de uma hidrocefalia. O dispositivo permite que o excesso de líquido seja drenado para outra parte do corpo.