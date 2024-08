Carlos Alberto de Nóbrega fica devastado com a morte de Silvio Santos - Reprodução / SBT

Publicado 18/08/2024 08:21 | Atualizado 18/08/2024 09:16

Rio - Amigo pessoal de Silvio Santos, Carlos Alberto de Nóbrega não conseguiu segurar as lágrimas ao falar sobre a amizade com o apresentador e a falta que ele fará. Ícone da TV brasileira, Silvio Santos morreu na madrugada deste sábado (17) por broncopneumonia em decorrência de uma infecção por H1N1.

Ao SBT, o apresentador da "Praça é Nossa" relembrou o início da amizade com Silvio. Devastado, Carlos Alberto revelou que estava à base de remédios depois de receber a notícia da morte do comunicador. "Eu estava no sítio e a Renata viu pela internet essa notícia que eu jamais queria saber e minha pressão subiu para 19 por 11 e vim logo para São Paulo. Eu estou dopado, não vou mentir", contou ele, que seguiu:

"Porque imagine você, em 1954, conhecer um carioca, como eu. Eu tinha 18 anos e comecei a amizade com o Silvio. Nós crescemos juntos, mas ele em fases bem maiores, claro. Acompanhei todo o teu sucesso, fizemos show em circo, disputamos circos. E você foi embora, cara? Eu ainda não assimilei, a ficha não caiu ainda, porque eu não consigo imaginar o SBT sem você, cara. Teu carro ficava ao lado do meu. Silvio, você mudou a minha vida", disse ele emocionado.

Carlos Alberto seguiu falando sobre a amizade dos dois e citou também o carinho e a gratidão que Silvio tinha por seu pai, Manoel de Nóbrega. "A nossa amizade foi muito acima de salário e de audiência foi uma amizade de eterna gratidão pelo que você fez pelo meu pai", afirmou ele, que contou sobre a vez que o apresentador o presenteou com uma casa, mas que recusava todos os convites para jantar.

"Disse: Silvio, queria que você fosse me visitar. Ele disse: 'não, Carlos, eu não quero ir na sua casa'. Mas você se me deu uma casa de presente, caríssima, e não vai jantar comigo? E a gente estava fazendo a Anhanguera, tinha uma maquete do estúdio Anhanguera, e você disse: 'Carlos, tudo isso que eu tenho, eu devo a Manoel. Eu não vou ao cemitério visitar teu pai, então eu também não preciso ir na sua casa", contou.

"O Silvio Santos ser humano era melhor que o Silvio apresentador. Ele foi uma pessoa maravilhosa, vocês não fazem ideia de quanta gente ele ajudou sem deixar a gente saber. E eu sinto falta, Sílvio, da gente discutir, de rachar a conta do jantar, da entrada do cinema, do teatro. Eu sinto falta daquele cara que um dia, na porta da faculdade da PUC, lá de Santos, ficou me esperando para eu trazer aquele carro velho para São Paulo. Eu sinto falta das vezes que a gente se encontrava na casa do meu pai, dos meus aniversários", lamentou Carlos Alberto.

"Vou sentir falta da tua voz, mas eu vou te ouvir, o vídeo vai estar aí para me fazer ver. O SBT para mostrar coisas suas. Mas a tua amizade nunca mais eu vou ter... quantas saudades", chorou o apresentador ao falar sobre a falta que sentirá de Silvio Santos.

"Eu tô dopado, não vou mentir. Ainda não assimilei. A ficha não caiu ainda. Não consigo imaginar o SBT sem você, cara", diz Carlos Alberto de Nóbrega sobre Silvio Santos. pic.twitter.com/x8B8wRt3gK — Deriky Pereira (@derikypereira) August 18, 2024