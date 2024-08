Menina viralizou com piada suja do bambu em programa do Silvio Santos - Reprodução / YouTube

Publicado 18/08/2024 12:54

Rio - Uma das personagens mais icônicas que passou pelo auditório de Silvio Santos, Daiza Carla Hurtado Lazarte, mais conhecida por ser a 'menina do bambu' por causa de uma piada suja, lamentou a morte do apresentador nas redes sociais, neste sábado (17).

No Instagram, ela relembrou o encontro com Silvio e homenageou o comunicador. "Há anos tive a oportunidade de conhecer Silvio de perto e brincar em seu programa. Hoje, ao saber da notícia fiquei triste. Ele, indiretamente, participou das nossas vidas. Fez parte de muitos fins de semana entrando em nossa casa através de seus programas. Hoje certamente o céu está em festa. Meu desejo é que Deus traga conforto e paz a todos os seus entes", desejou ela.

Quando criança, Daiza foi a um programa de auditório de Silvio Santos e foi selecionada para conversar com o apresentador. A participação dela ficou marcada pela piada suja do bambu. "Qual a diferença entre o poste, o bambu e a mulher?", perguntou a menina. Ele respondeu: "Lá vem besteira". E a criança retrucou: "O poste dá a luz em cima. A mulher dá à luz embaixo". Silvio Santos indagou: "E o bambu?". Ela respondeu: "Enfia no teu c*".

Em 2023, Daiza participou das gravações especiais dos 60 anos do "Programa Silvio Santos", ao lado de Patrícia Abravanel, após ser localizada pelo SBT. Lá, ela se desculpou pelo episódio.