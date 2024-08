Benjamin é fruto do relacionamento de Rebeca Abravanel, filha de Silvio Santos, e Alexandre Pato - Reprodução / Instagram

Publicado 18/08/2024 11:06

Rio - O jogador de futebol Alexandre Pato, marido de Rebeca Abravanel, emocionou os internautas ao compartilhar um vídeo inédito de Silvio Santos com o neto caçula Benjamin, fruto do relacionamento do casal, que nasceu em janeiro deste ano, na manhã deste domingo (18).

No Instagram, Pato publicou o vídeo em que o apresentador brinca com o netinho: "Cadê a mamãe? Cadê o papai? Hein, Benjamin?". Na legenda do post, o jogador escreveu um texto emocionante como se fosse uma carta do pequeno para o avô.

"Oi Vovô Senor, sentiremos saudades de você", iniciou ele. "Eu, mamãe e papai te amaremos para sempre. Senor, você sempre estará em nossos corações. Você foi mais do que eu imaginava. A sua jornada na terra chegou ao fim, mas a sua missão foi cumprida com honra, bondade e generosidade. É com muita dor que nos despedimos de você, com a esperança de um reencontro em um mundo de muito mais amor e serenidade. Tenho certeza que o céu te receberá de braços abertos. A saudade é eterna. O que nos conforta é saber que você está em um lugar de paz. Descanse nos braços de Deus. Senor, Te amamos! Ale, Rebeca e Benjamin", finalizou ele.

Nos comentários, os internautas aproveitaram também para homenagear Silvio Santos. "Que coisa linda. Silvio Santos, jamais sairá da nossa memória!", escreveu um perfil. "Que lembrança mais linda para a vida toda", disse outro. "Vai com Deus, Silvio. Exemplo de humildade, nunca ligou pra luxo. Que Deus conforte os familiares. Saudades eterna", comentou um terceiro.