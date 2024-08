Roque e Silvio Santos - Reprodução de vídeo

Publicado 19/08/2024 09:46

Rio - Ex-animador de auditório dos programas de Silvio Santos, Gonçalo Roque, de 87 anos, recordou um momento especial ao lado do apresentador, que morreu aos 93 anos, em São Paulo, neste sábado (17), em uma publicação feita no Instagram. Em luto, ele publicou um vídeo, nesta segunda-feira (19), em que aparece ao lado do ex-patrão em um evento do SBT.

"Este ano completou 70 anos ao lado de Silvio. Uma incrível lembrança", escreveu Roque na legenda. Nas imagens, Silvio fala sobre o colega de trabalho. "Ele é, de todos nós que estamos aqui, o único colega que está comigo há 52 anos", declarou Silvio. "Quando eu vim para São Paulo, em 1954, eu encontrei o Roque nos bastidores da Rádio Nacional em São Paulo. Na rua Sebastião Pereira. Roque, que Deus te conserve", completou.

De acordo com a mulher de Roque, Janilda Nogueira, ele ficou completamente abalado com a notícia da morte de Silvio . Em vídeo enviado à TV TEM, o ex-assistente de Silvio aparece em estado de choque depois de saber da partida do amigo.

"O Brasil acordou em um dia triste, difícil a notícia do nosso amigo, do patrão que a gente sempre admirou, sempre amou. Está difícil até de explicar. Dei notícia para ele. Ele está afastado do SBT, debilitado. E hoje, então, com essa notícia, ele ficou paralisado. Expressou tristeza. Silvio Santos foi tudo na sua vida, né, Roque? E o que a gente tem hoje é a gente agradece ao Silvio", diz Janilda na gravação, compartilhada no Instagram pela revista "Caras".

