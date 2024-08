Matheus Aleixo relata susto após pouso de avião - Reprodução do Instagram

Publicado 19/08/2024 10:13 | Atualizado 19/08/2024 10:14

Rio - Matheus Aleixo, dupla de Kauan, passou por um grande susto, na madrugada desta segunda-feira (19). Em uma publicação feita no Instagram Stories, o cantor contou que o pneu da aeronave que estava estourou após o pouso, mas tranquilizou os fãs ao dizer que estava tudo bem.

"Susto depois do pouso agora. Um pneu do avião estourou. Mas graças a Deus, estamos todos bem", escreveu na legenda do vídeo, em que mostrava a aeronave. Na sequência, Matheus elogilou os pilotos. "Meus comandantes sempre cuidando de tudo com toda segurança do mundo. Obrigada pelo cuidado de sempre, vocês são os melhores".

Matheus e Kauan foram uma das atrações do Festival de Barretos, em São Paulo, na noite deste domingo. Em um momento da apresentação, a dupla recebeu Ana Castela no palco. Eles soltaram a voz juntos na música "Vou Ter Que Superar".