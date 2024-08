Sam Neill tem 76 anos e revelou o câncer em março de 2023 - Reprodução / YouTube

Sam Neill tem 76 anos e revelou o câncer em março de 2023Reprodução / YouTube

Publicado 22/08/2024 15:59 | Atualizado 22/08/2024 16:01

Sam Neill, de 76 anos, causou emoção ao participar de uma entrevista no programa "The Assembly", da ABC iview, que foi ao ar nesta quarta-feira (21). O célebre ator que viveu o Dr. Alan Grant na franquia "Jurassic Park", e luta contra um câncer no sangue em estágio três, não conteve as lágrimas ao ser perguntado pela estudante de jornalismo autista Abbey Faulkner sobre a lição mais importante que ele aprendeu com seus pais.

"Uau, essa é uma pergunta realmente interessante", afirmou Sam. "Não sei por que essa pergunta me comoveu tanto, mas comoveu", complementou. "Meus pais eram da geração que passou por muitas coisas. Eles passaram pela [Grande] Depressão. Minha mãe perdeu o pai na Primeira Guerra [Mundial], então ela cresceu sem o pai. Eles passaram por muitas coisas, mas eram pessoas muito estoicas", disse, emocionado.

"Eu tive um ano na universidade em que eu estava com foco em outras coisas, tentando arrumar uma namorada. Quando as provas chegaram, eu me toquei que não havia feito quase nenhum trabalho. Eu fiquei muito ansioso. Enfim, eu fui para casa e minha mãe me perguntou como eu estava. Eu disse: 'Acho que estou tendo um colapso e tenho exames em algumas semanas e não sei como vou me sair'. Ela apenas olhou para mim e disse: 'Bem, você vai ter que se recompor, não é?'. Acho que essa foi a melhor lição que aprendi com ela, às vezes você só tem que se recompor. É uma lição difícil, mas é uma boa."

Sam Neill nasceu em 1947 na Irlanda do Norte. Além de ser protagonista em "Jurassic Park", ele também participou de seriados como "Os Simpsons" e "Rick & Morty". Começou a ganhar fama após atuar no filme de ação "Sleeping Dogs", de 1977. Ele revelou, em março de 2023, que está com câncer (linfoma angioimunoblástico de células T) e em remissão há cerca de um ano por causa da infusão, que realiza periodicamente.