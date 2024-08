Narcisa - Araújo/ AgNews

NarcisaAraújo/ AgNews

Publicado 22/08/2024 15:28 | Atualizado 22/08/2024 15:41

Rio - Narcisa Tamborindeguy voltou a ser destaque nas redes sociais após responder a um seguidor que fez uma série de perguntas curiosas sobre sua vida. As curiosidades da vida da socialite geraram grande repercussão online.

fotogaleria

Um seguidor intrigado compartilhou um comentário cheio de perguntas sobre Narcisa em uma rede social, mencionando tópicos como seu suposto laudo médico, consumo de drogas, estilo de vida, e a origem de sua fortuna. "A Narcisa é meu Império Romano. Eu sempre me pergunto se ela tem laudo, quanta droga consumiu, ela é sempre assim, quem mora com ela, será que ela lava o cabelo em casa, de onde vem a fortuna, de quanto exatamente é essa fortuna, quantos funcionários ela tem, por que se mudou de Copa", questionou.

Narcisa, conhecida por seu bom humor, respondeu às perguntas com uma mistura de ironia e sinceridade. Ela confirmou que tem um laudo, mas não especificou detalhes. Sobre o consumo de drogas, respondeu de forma evasiva: "não sei mais". Quando questionada se é sempre da mesma maneira, Narcisa foi enfática: "sempre não, pior". Ela também revelou que mora sozinha, lava o cabelo em um salão de beleza, e sobre a origem de sua fortuna: "eu trabalho e muito".

As respostas de Narcisa rapidamente geraram debate entre os internautas, que especularam sobre a autenticidade de sua personalidade. Um usuário do X (antigo Twitter) questionou: "Será que ela é assim mesmo ou isso é uma personagem? Fico tentando imaginar como seria uma DR com a Narcisa (risos). Ela parece ser tão gente boa que algumas coisas é difícil imaginar." Outro seguidor a elogiou: "Se for personagem: gênia", enquanto uma terceira pessoa opinou: "Ninguém consegue matar um personagem assim por tanto tempo. Ela é autêntica demais…"