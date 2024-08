Maisa se declara para João Guilherme e reflete sobre longa amizade - Reprodução / X

Publicado 22/08/2024 15:48 | Atualizado 22/08/2024 15:52

Rio - Maisa refletiu nesta quinta-feira (22) sobre sua longa amizade com João Guilherme. Através do X, antigo Twitter, a atriz se declarou para o amigo de anos, após um fã elogiar a química entre os atores na série 'De Volta aos 15', da Netflix, onde fizeram um par romântico.

Um internauta viralizou ao opinar sobre o trabalho dos atores na trama. "A gente vê como os atores são bons quando a gente consegue shippar eles na série mas fora a gente sente nojo, tipo assim eu não imagino a Maisa beijando o João Guilherme", disse.



Em resposta, Maisa declarou seu carinho e gratidão por João. "A gente é irmão e além disso, preciso falar sobre o PRESENTE que é trabalhar com quem a gente ama e também poder crescer junto e ver a evolução como pessoa/profissional, sabe? João Guilherme, seu Fabrício envelheceu como vinho. Você me dá muito orgulho e me motiva demais", escreveu a atriz.