Camila Queiroz se despede de ’De Volta aos 15’ com cliques ao lado dos colegas de elenco - Reprodução / Instagram

Camila Queiroz se despede de ’De Volta aos 15’ com cliques ao lado dos colegas de elencoReprodução / Instagram

Publicado 22/08/2024 16:02 | Atualizado 22/08/2024 16:03

Rio - Camila Queiroz usou as redes sociais para compartilhar alguns cliques dos bastidores da terceira e última temporada de "De Volta Aos 15", que chegou ao catálogo da Netflix nesta quarta-feira (21). No Instagram, a atriz publicou várias fotos ao lado dos colegas de elenco e revelou ter ficado emocionada com os novos episódios da série.

fotogaleria

"Nossa terceira e última temporada de 'De Volta Aos 15' já está disponível na Netflix. Quero saber quem já maratonou tudo? O que achou do final? Eu me emocionei muito, chorei como uma boa canceriana… não aprendi a dizer adeus", escreveu ela na legenda da publicaçõa.

Nos comentários, os colegas de elenco de Camila celebraram a parceria com a atriz. "What a ride. Obrigada pela jornada, minha parceira. Muito orgulho dos caminhos em que nossa Anita percorreu", escreveu Maisa Silva. "Eternizado! Amei ser parte da cereja do bolo na temporada final! Parabéns a todos os envolvidos!", disse Juliana Paiva. "Incrível chegar para contar essa história com vocês", comentou Larissa Manoela. "Mais um juntos! Tamo junto parceira", declarou Bruno Montaleone.