Simone Mendes e Kaká Diniz com os filhos, Henry e ZayaAraújo / Agnews

Publicado 05/08/2024 09:20

Rio - Simone Mendes, de 40 anos, celebrou os 10 anos do filho mais velho, Henry, com um festão, neste domingo (4), em um buffet em São Paulo. O herdeiro é fruto do casamento da cantora com o empresário Kaká Diniz, 38. Eles se casaram em 2013 e também são pais de Zaya, 3. A artista também utilizou as redes sociais para se declarar ao primogênito.



"Hoje meu primeiro amor está fazendo 10 aninhos de vida. Como te amo meu, filho. Você é o presente mais lindo que Jesus me confiou nessa terra. Obrigada por ser um filho tão justo, tão generoso e tão carinhoso! Eu te amo absurdamente. Parabéns, minha vida. Toda felicidade do mundo para você", escreveu Simone na legenda da publicação de um vídeo com uma sequência de registros de Henry.