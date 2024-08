Flávia Saraiva, José Loreto, Bella, Rebeca Andrade e Lorrane Oliveira - Reprodução / Instagram

Publicado 23/08/2024 08:49 | Atualizado 23/08/2024 08:51

Rio - O ator José Loreto, de 40 anos, foi surpreendido durante um jantar com a filha, Bella, 6, em um restaurante na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Através das redes sociais, na noite desta terça-feira (22), ele compartilhou registros do encontro com as ginastas Rebeca Andrade, Flávia Saraiva e Lorrane Oliveira, medalhistas dos jogos olímpicos de Paris