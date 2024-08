Adriane Galisteu posa ao lado de Reynaldo Gianecchini e outros famosos - Reprodução do Instagram

Publicado 23/08/2024 08:22

Rio - Vários famosos conferiram o espetáculo "Priscilla, A Rainha do Deserto", protagonizado por Reynaldo Gianecchini, no Teatro Bradesco, em São Paulo, na noite desta quinta-feira. Ex-mulher do artista, Marília Gabriela, o filho dela, Theodoro Cochrane, Adriane Galisteu e Julia Foti estavam entre as celebridades que marcaram presença no local.

Um clique de todos reunidos foi publicado por Galisteu no Instagram. Diego Martins, que integra o elenco da produção, também aparece na foto. "Uma quinta-feira maravilhosa. Imperdível", escreveu a apresentadora na legenda. Theodoro também postou em sua rede social um vídeo ao lado de Marília, e os dois elogiaram a produção. "A gente está adorando".

Baseada no filme australiano de 1994 "As Aventuras de Priscilla, a Rainha do Deserto”, o espetáculo conta a história de duas drag queens e uma mulher trans, que são contratadas para fazer um show em pleno deserto. Chegando ao local a bordo de um ônibus, elas se deparam com plateias entusiasmadas, mas também diversos desafios. O longa ficou famoso pela trilha sonora com a música "I Will Survive", da cantora Gloria Gaynor.