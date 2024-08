A jornalista Lisa Gomes, cunhada de Nahim, comentou o laudo da morte do cantor - Reprodução / Internet

Publicado 23/08/2024 10:59

A jornalista Lisa Gomes, cunhada de Nahim, usou as redes sociais nesta quinta-feira (22) para postar um esclarecimento sobre a divulgação do laudo do IML que revelou a causa da morte do cantor.

"Temíamos pelo resultado do exame e por esse dia chegar, porque sabíamos que o Nahim estava usando drogas e que por diversas vezes tentamos ajudá-lo a se livrar desse maldito vício. Não queríamos esconder de vocês, queríamos preservar a imagem dele e a alegria que ele sempre transmitiu aos fãs", escreveu ela ao comentar que soube pela imprensa - a notícia foi dada pelo G1 - que "a morte dele foi causada por intoxicação por uso de substâncias de alto poder viciante".

O laudo necroscópico, segundo o G1, concluiu que a causa da morte foi "intoxicação exógena ocasionada pelo agente químico cocaína e pelo traumatismo cranioencefálico" (uso de cocaína e traumatismo craniano).

Em sua nota de esclarecimento, a jornalista diz ainda: "se ele fazia uso de cocaína no passado, não sabemos. O que podemos afirmar e o que foi dito em recente entrevista pela Andréia Andrade é que as incansáveis tentativas de aproximação com os netos infelizmente levaram o Nahim a depressão e a se afundar nas drogas".

Ela segue: "pedimos respeito e que nos compreendam que nunca foi uma situação fácil, principalmente para Andréia que por diversas vezes nos pediu ajuda para tentar salvar o Nahim. Só sabe quem passa!"