Também em 2017, Nahim estreou seu próprio programa na Rede Brasil de Televisão Reprodução / Instagram

Publicado 22/08/2024 11:31 | Atualizado 22/08/2024 11:33

O cantor Nahim, que faleceu aos 71 anos, cerca de 2 meses atrás, teve seu laudo de morte revelado, embora estivesse em segredo de Justiça. O Instituto Médico Legal (IML) de Taboão da Serra, confirmou que o artista, encontrado em sua casa no dia 13 de junho, veio a óbito devido a intoxicação de cocaína e traumatismo craniano. Sem indícios de crime, a Justiça pode encerrar o caso como morte acidental.

De acordo com o documento da Superintendência da Polícia Técnico-Científica, Nahim teria perdido a consciência ou sofrido uma morte súbita devido ao uso de cocaína, o que o levou a cair e bater a cabeça, resultando no traumatismo craniano fatal. A perícia não descartou que a fratura no crânio tenha contribuído diretamente para a morte.

A Polícia Civil de Taboão da Serra, que inicialmente investigava o caso como morte suspeita, já enviou um relatório final à Justiça. Como não foram encontrados indícios de crime ou suspeitos, é provável que o Ministério Público solicite o arquivamento do inquérito, consolidando a hipótese de morte acidental.

Testemunhas ouvidas durante a investigação confirmaram que Nahim fazia uso esporádico de cocaína. Funcionários de uma empresa de telefonia encontraram o corpo do cantor próximo a uma escada em sua casa e acionaram a polícia. Câmeras de segurança foram revisadas, mas não trouxeram novos esclarecimentos sobre a morte do artista.