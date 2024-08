Vídeo: Jogador Christian Cueva teria agredido ex-esposa Pamela López - Foto: Reprodução

Publicado 21/08/2024 15:00

A vida pessoal do jogador de futebol Christian Cueva, de 31 anos, foi exposta de maneira chocante nesta segunda-feira (19). Vídeos que circulam nas redes sociais mostram agressões físicas que o atacante teria cometido contra sua ex-esposa, Pamela López. A mulher, que denunciou o atleta por violência doméstica, revelou em uma entrevista coletiva que teme pela própria vida e pela segurança de seus três filhos.



As denúncias de Pamela não apenas abalaram as redes sociais, mas também tiveram repercussões imediatas na carreira de Cueva. O clube peruano Cienciano, onde o jogador atuava, anunciou sua demissão logo após as acusações virem à tona. Em uma tentativa de explicar seu comportamento, o atacante afirmou que sofre de depressão crônica desde 2013, mas reconheceu "conduta injustificável'.



O relacionamento entre Pamela López e Christian Cueva, que durou 13 anos e resultou em três filhos, terminou no primeiro semestre deste ano. Segundo Pamela, as agressões físicas não eram casos isolados, mas uma realidade constante dentro do casamento. Durante a entrevista coletiva, ela compartilhou detalhes perturbadores das violências que sofreu, ressaltando o medo constante em que viveu ao lado de Cueva.



Agora, Pamela López busca justiça, enquanto o jogador enfrenta as consequências de suas ações ao menos no âmbito pessoal quanto profissional.