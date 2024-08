Dívida de IPTU em nome de Jayme Monjardim é regularizada; veja documentos - Foto: Reprodução

Publicado 21/08/2024 13:20 | Atualizado 21/08/2024 13:20

Os leitores assíduos da coluna Daniel Nascimento devem se lembrar quando revelamos com exclusividade que o diretor da TV Globo Jayme Monjardim acumulava uma dívida de IPTU . Na época, em abril deste ano, ele presenteou o ex-BBB Matteus Alegrete com dois cavalos de raça que valiam entre R$ 4 mil e R$ 15 mil. Apesar do presente, o mesmo possuía um débito em aberto com a prefeitura municipal de Maricá.No entanto, o diretor de novelas rebateu este colunista que vos escreve, em entrevista ao site IstoÉ, dizendo que a residência da dívida em questão, casa de praia onde a mãe viveu, foi vendida a cerca de 3 anos para a prefeitura do município para se tornar um museu. Inclusive, afirmou que a mesma reservou um valor para pagar as pendências.A coluna revelou, conforme informado pela prefeitura municipal de Maricá no processo de cobrança, que o filho da cantora Maysa e do magnata André Matarazzo devia a quantia de R$ 1.030 de Imposto Predial Territorial. Vale ressaltar ainda que os tributos eram referentes ao ano de 2018.Porém, nas palavras do global, ele questionou “como a prefeitura pode o estar processando por uma coisa que ela mesmo comprou”. Pois é senhor Jayme, que bom que a coluna descobriu a ação, só assim a cobrança, que consta nos documentos que tivemos acesso e seguem logo abaixo, foram pagas.A coluna faz questão de mostrar, por meio de documentos, a existência da dívida e a regularização da mesma, que aconteceu após expormos o caso. Vale lembrar que as provas aqui expostas são públicas, podendo serem facilmente acessadas por qualquer cidadão junto à Justiça.