Cantora gospel Rose Nascimento separa após quase 40 anos de casamentoFoto: Reprodução

Publicado 21/08/2024 08:41 | Atualizado 21/08/2024 08:42

A cantora gospel Rose Nascimento surpreendeu seus seguidores com o anúncio de sua suposta separação do pastor João Azeredo, com quem esteve casada por 38 anos. O casal, conhecido por sua liderança na Igreja Evangélica Deus do Impossível, em Campo Grande, Rio de Janeiro, decidiu seguir caminhos diferentes

Conforme revelou o portal O Fuxico Gospel, Rose, que já vendeu mais de 9 milhões de discos ao longo de sua carreira, apagou todas as fotos ao lado de João Azeredo de suas redes sociais. Além disso, a cantora e o pastor não se seguem mais nas plataformas, o que reforça os rumores de separação. A atitude chamou a atenção dos fãs e levantou questionamentos sobre o que teria levado ao fim do relacionamento.



A separação pegou muitos de surpresa, especialmente dentro da comunidade evangélica, onde Rose e João eram vistos como um casal exemplar e sólido. Eles sempre estiveram à frente da IEDI, ministério que fundaram juntos e que se tornou um importante ponto de referência para muitos fiéis. No entanto, ainda não foram divulgadas informações detalhadas sobre os motivos que levaram ao rompimento.



Até o momento, nem Rose Nascimento nem João Azeredo fizeram declarações públicas sobre o fim do casamento, preferindo manter o silêncio em relação ao assunto. Os fãs, embora chocados, continuam a apoiar a cantora, que segue sendo uma figura influente na música gospel. A expectativa agora é sobre como ambos seguirão suas vidas e ministérios de forma independente, após quase quatro décadas de união.