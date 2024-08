Gusttavo Lima - Reprodução/Instagram

Publicado 20/08/2024 15:00

Durante sua apresentação no Brumadinho Rodeio Festival, em Minas Gerais, Gusttavo Lima surpreendeu o público ao compartilhar uma decisão significativa sobre sua saúde. O cantor, conhecido por seu estilo de vida intenso, revelou que precisará parar de consumir álcool, seguindo uma recomendação médica. A notícia pegou os fãs de surpresa e gerou muitos comentários nas redes sociais.



O sertanejo explicou que a mudança veio após a realização de exames que indicaram problemas no fígado, o que levou seu médico a aconselhar a interrupção do consumo de bebidas alcoólicas. "Volto agora a beber só em janeiro. Agora é tempo de mudança", disse ele, enfatizando que essa decisão, embora difícil, é essencial para sua saúde. O cantor ainda brincou com a situação.



Em um diálogo descontraído com o público, o marido de Andressa Suita contou como reagiu ao diagnóstico. "Fui fazer um exame do meu fígado, só tava o plástico. O médico falou: 'Se você continuar bebendo vai dar ruim'. Eu falei assim: 'Nem um vinho?' e ele respondeu: 'Tudo que tem álcool pode cortar da sua vida'"", relatou, arrancando risadas da plateia.

Agora, com permissão apenas para consumir cerveja sem álcool, o artista decidiu substituir a bebida por café, uma troca que ele mesmo considera inusitada. "Cerveja sem álcool, que graça tem?Vai ficando velho e bebendo café. Antes eu andava com uma garrafa de whisky dentro da minha mala, agora é garrafa de café, tem base um trem desse?", brincou.