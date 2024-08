Silvio Santos - Reprodução

Silvio SantosReprodução

Publicado 20/08/2024 11:49 | Atualizado 20/08/2024 13:20

A morte de Silvio Santos no último sábado (17) trouxe à tona histórias que muitos pensavam estar enterradas. Entre elas, a suposta existência de um filho fora do casamento, um tema que gerou muita curiosidade entre os fãs. Hugo Sérgio Marques, um gaúcho que faleceu em 2015, foi o centro de uma polêmica que poucos lembravam, mas que reacendeu o interesse com o falecimento do icônico apresentador.

Hugo Sérgio Marques batalhou na Justiça para ter seu nome reconhecido como herdeiro legítimo de Silvio Santos. Apesar do esforço, o apresentador teria se recusado a realizar o exame de DNA que poderia confirmar a paternidade. O caso ganhou tanta notoriedade que chegou ao Supremo Tribunal Federal (STF), levando o embate jurídico a um nível que poucos esperavam.

Em 2005, sem a realização do exame de DNA, diferente do que vem sendo divulgado, não se sabe se a Justiça reconheceu Hugo Sérgio Marques como filho legítimo de Silvio Santos. Mas a decisão judicial trouxe à tona detalhes de uma suposta rápida relação entre o comunicador e uma mulher de Porto Alegre, antes de sua ascensão à fama. É inserto saber se de fato a sentença foi favorável a Silvio, porque o processo correu em segredo. Em 2015, o rapaz faleceu.

A polêmica envolvendo Hugo Sérgio Marques e Silvio Santos revela um lado pouco conhecido do apresentador, que sempre foi discreto em relação à sua vida pessoal. Em sua trajetória, Silvio Santos teve dois casamentos conhecidos: o primeiro com Cidinha Abravanel, mãe de Cíntia e Silvia, e o segundo com Iris Abravanel, com quem teve quatro filhas. A revelação de um possível filho fora desse núcleo familiar adiciona um capítulo inusitado à história do ícone da TV brasileira.