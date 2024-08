Kéfera chama Gusta de ’carente’ e namorada do influencer se manifesta - Foto: Reprodução

Publicado 20/08/2024 09:54 | Atualizado 20/08/2024 10:01

A influenciadora Kéfera Buchmann, de 31 anos, deu o que falar ao participar do programa “De Frente com Blogueirinha”. Na ocasião, a famosa ressuscitou o término com Gusta Stockler. A atriz explicou que o ex-namorado era carente e teria atrapalhado um momento de sua carreira. No entanto, a atual parceira do rapaz, Jani Lopes, também decidiu se manifestar.



Ao ser questionada se o ex-namorado não lhe dava valor, Kefera garantiu que tinha o apoio do youtuber na época que protagonizava o filme “É Fada”, lançado em 2016. No entanto, ela teria tido atenção e cobranças até demais da parte do famoso.



“Eu acho que ele poderia ter sido mais compreensivo ao invés de me cobrar tanta atenção, ele era muito, assim, carente de querer muito, [e eu] tendo que decorar texto pra caramba, de 100 páginas do roteiro, então assim, eu não conseguia me dedicar tanto o relacionamento na hora”, admitiu.



A youtuber então explicou que gosta de “liberdade”, algo que, aparentemente, já não tinha na relação. Jani Lopes, atual namorada de Gusta, no entanto, teria reagido ao comentário polêmico da influencer. “Oh meu deuso, você tá carente amor?”, perguntou ela para o influencer em seus stories do Instagram.



No vídeo, o youtuber massageava os pés da namorada, quando entrou na brincadeira. “Amor, eu sou carente demais cara, não tem jeito”, ironizou ele. “Oh meu bebezinho”, ela debochou. “Minha carência é incontrolável”, continuou Gusta, enquanto fingiu choramingar. A conversa teria sido uma indireta para Kéfera.