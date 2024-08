Samara Felippo e Leandrinho Barbosa - Foto: Reprodução

Publicado 19/08/2024 13:30

A atriz Samara Felippo fez questão de compartilhar com seus seguidores os bastidores da festa de 15 anos de sua filha, Alícia. No último sábado (17), entre os registros, um vídeo chamou a atenção ao ironizar a falta de apoio financeiro do ex-marido, Leandrinho Barbosa, ex-jogador de basquete e atual treinador. Aliás, a famosa foi detonada na web devido à publicação.

Na gravação, a artista aparece na festa, claramente impaciente, com um drink na mão e a legenda sarcástica: “Esperando o genitor chegar na festa que você pagou sozinha”. No entando, o vídeo, que deveria ser um breve desabafo, rapidamente viralizou nas redes sociais e gerou uma onda de críticas direcionadas à Samara Felippo.

Diante da repercussão negativa, a atriz não hesitou em se pronunciar novamente no Instagram, esclarecendo a situação. “Eu repostei um story de uma amiga, uma brincadeira sobre tudo o que acontece. Não fui eu quem escreveu aquela legenda. O pai das meninas esteve na festa, a festa foi linda e a família dele também compareceu”, explicou.



A famosa também rebateu críticas de mulheres que alegaram que suas filhas foram morar com o pai devido a suas atitudes. “Minhas filhas nunca foram morar com o pai. A minha mais velha tentou essa experiência no final do ano passado e não ficou nem três meses. Não há culpa de ninguém, são apenas escolhas”, esclareceu, desmentindo rumores.



Por fim, a artista aproveitou para enfatizar sua dedicação exclusiva à criação das filhas. “Eu crio minhas filhas sozinha, sim. Elas veem o pai em festividades como Natal e férias, mas no restante do ano, sou eu quem cuida delas”, desabafou.