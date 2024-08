Lívia Andrade e Silvio Santos - Foto: Reprodução

Lívia Andrade e Silvio SantosFoto: Reprodução

Publicado 19/08/2024 11:40

Lívia Andrade emocionou o público ao participar de uma homenagem a Silvio Santos no 'Domingão com Huck', da Globo. No último domingo (18), durante o programa, a apresentadora relembrou seu último encontro com o ícone da televisão brasileira, compartilhando detalhes inusitados que arrancaram risadas e lágrimas da plateia.



A famosa, que já foi presença constante nos programas de Silvio, contou que encontrou o "patrão" em um salão de beleza, após ter deixado o SBT. “Não dava para se despedir [quando deixou a emissora], mas um ano e meio depois a gente se encontrou", iniciou.

"Eu estava com cabelo todo para cima cheio de tinta e uma pessoa veio e falou assim ‘tem uma pessoa que quer te ver, surpresa, desce rápido’. Eu toda descabelada desci correndo de máscara e vira a cadeira, quem era? Era Sisi”, relatou a apresentadora.

A loira então confessou o quanto o apresentador estava diferente. “Quando encontrei o Sisi, quase não o reconheci. Ele estava com o cabelo branco, igual uma manga chupada. E detalhe, a hora que ele tirou a máscara, ele estava sem a dentadura. Eu estava de máscara, não sabia se chorava ou se ria”, disparou ela, emocionando a plateia.

Em seguida, a apresentadora contou que o famoso confessou que ela estava diferente, o que foi recíproco da sua parte: “Ele sempre era muito vaidoso, nunca tinha o visto assim. Eu disse: ‘Você também está horrível!’ Eu falei: ‘Cadê seus dentes?’. E ele falou: ‘Deixei em casa’”, recordou. Logo o comunicador mandou buscar a dentadura para continuar a conversa.