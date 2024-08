Karen Bachini, youtuber de maquiagem - Reprodução / Instagram

Karen Bachini, youtuber de maquiagemReprodução / Instagram

Publicado 19/08/2024 09:34 | Atualizado 19/08/2024 09:46

A coluna Daniel Nascimento descobriu com exclusividade que imbróglio judicial entre Karen Bachinine sua ex funcionária, Priscilla Danielle, continua.

Após ser acusada pela influenciadora, Priscilla agora entrou com uma queixa-crime e alegou que Karen cometeu os crimes de calúnia e difamação. Ela trabalhou com influencer em 2019 e afirma que as acusações feitas pela produtora de conteúdo causaram danos irreparáveis à sua reputação e busca reparação na Justiça.

De acordo com a autora, Karen Bachini a acusou falsamente de subtração de itens e vazamento de dados pessoais, além de ter se passado pela influenciadora em um evento, o que seria falsidade ideológica. Essas acusações foram feitas em um processo civil, mas, segundo a autora, a produtora de conteúdo jamais conseguiu provar suas alegações, o que a motivou a entrar com a queixa-crime.

Nos autos, que a coluna teve acesso, a ex-funcionária alega que sua ex-patroa ainda teria caído em contradição em suas próprias falas em um vídeo. Na gravação mencionada, Karen teria afirmado que não acreditaria que Priscilla tenha vazado seus dados e que o responsável seria um homem do Espírito Santo, já identificado e punido.

Diante dos fatos, Priscilla Danielle solicita que Karen Bachini seja condenada por litigância de má-fé, ressaltando que as acusações feitas pela influenciadora não só prejudicaram sua imagem, mas também lhe causaram grande sofrimento. Ela pede também uma indenização R$ 30 mil pelos danos morais sofridos e o caso agora aguarda julgamento.

Vale lembrar que, Karen é a influenciadora que detonou uma base da marca WePink, de Virginia Fonseca, e se envolveu em treta com a esposa de Zé Felipe. O produto, que prometia “qualidade de importada” e custava R$ 200, não caiu nos agrados da produtora de conteúdo. A jovem chegou a reclamar da embalagem, textura, cobertura e, principalmente, da promessa do produto ser resistente à água.