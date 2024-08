Jenny Miranda é mãe de Bia Miranda, vice-campeã de 'A Fazenda 14' - Reprodução: Instagram / PlayPlus

Publicado 19/08/2024 15:00

Jenny Miranda usou suas redes sociais para desabafar sobre a recente briga com a filha Bia Miranda. O desentendimento veio à tona na última quinta-feira (15), quando a ex-Fazenda chamou a polícia até a casa onde a influenciadora morava com DJ Buarque e o bebê do casal, Kaleb, gerando grande repercussão na internet.



Em seu desabafo, Jenny expressou a dor e frustração de ser mãe, especialmente ao lidar com a ingratidão. “Criar um filho com tanto amor e carinho, abdicar de várias coisas, se doar 100% para ela, e depois vê-los crescer e inventar várias histórias mentirosas para ganhar fama e dinheiro, mantendo a mentira mesmo sabendo das dificuldades que passamos juntas!", iniciou.

A mãe ainda deixou claro que seu maior medo é ver a verdade surgir e a fama da filha ser ameaçada. "Não há motivo para esse ódio, apenas o medo de que a verdade venha à tona e a fama se perca. TRISTE”, lamentou.

Quando questionada por seguidores sobre como se sentia sendo tratada dessa forma, ela não escondeu o sofrimento. “Um lixo, impotente, triste, com vários sentimentos, inclusive a ingratidão! Mas não me arrependo de ter largado minha vida para criar ela. Ela é minha filha e sempre será muito amada, assim como meu neto", garantiu.

Por fim, a musa fitness reforçou seu papel materno acima de qualquer conflito com Bia Miranda. "Sou mãe, e mãe ama incondicionalmente, não importa o que aconteça. Meu coração de mãe sempre estará aberto!”, declarou ela, aparentemente emocionada com a situação.