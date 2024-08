Davi Brito cancela compromissos após morte de Silvio Santos e vira alvo de críticas - Foto: Reprodução

Publicado 19/08/2024 14:40

Neste domingo (18), Davi Brito, ex-participante do Big Brother Brasil, recorreu às redes sociais para informar que cancelou seus compromissos após a morte de Silvio Santos. O baiano, que estava programado para participar do Link Podcast, apresentado pela jornalista Cintia Lima, explicou que a decisão foi tomada em respeito ao falecimento do icônico comunicador.

“Em respeito a essa situação que aconteceu agora, em respeito aos familiares, a Record acabou cancelando esse podcast que iria acontecer. E é em respeito, tá gente? Amanhã não estarei na Cintia Lima, então foi remarcado para a próxima segunda-feira (26). Passando para deixar essa mensagem super importante para vocês. Tudo em respeito, temos que respeitar esse momento”, declarou ele em vídeo.

No entanto, a postura do ex-BBB não foi bem recebida por todos, gerando uma onda de críticas nas redes sociais. “Não podia colocar uma camisa e falar sentado? Poxa, não acerta uma!”, disparou uma internauta, enquanto outra ironizou: “Alguém interna esse rapaz. Ele não está bem”. A situação foi motivo de piada para muitos seguidores, que questionaram a relevância do cancelamento.

O anúncio de Davi, que aparentemente tinha a intenção de prestar respeito, acabou gerando uma enxurrada de comentários irônicos. “Amigo íntimo de Silvio Santos, Davi Britto, cancelou todos os seus 2 compromissos do dia, após a morte do comunicador”, debochou um seguidor. E as brincadeiras não pararam por aí: “Hahahha Silvio Santos grita do Céu: NÃO, obrigado”, comentou outro, em tom sarcástico.