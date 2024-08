Andressa Urach - Reprodução / Instagram

Publicado 19/08/2024 12:24 | Atualizado 19/08/2024 12:30

Andressa Urach está de volta às redes sociais com um novo visual impactante. A atriz pornô, que recentemente colocou 11 piercings no rosto, usou sua plataforma para compartilhar um desabafo emocional e relembrar sua infância. Em um post revelador, ela revelou que essa nova modificação no corpo é um sonho de longa data.



"Quando eu tinha 11 anos, não tinha condições de colocar um piercing na sobrancelha, então resolvi fazer sozinha em casa com uma agulha e uma borracha de colégio", contou. "Peguei um brinco da minha mãe e coloquei. Naquela época, me sentia diferente e adorava o impacto que isso causava", revelou.



A famosa também relembrou um incidente doloroso envolvendo o piercing improvisado. "Meu piercing acabou sendo arrancado quando estava arrumando a cama, e minha mãe me levou ao hospital para dar pontos", lembrou, com um tom de saudade e ironia sobre a situação. "Foi um momento difícil, mas também marcante", cravou.



Além de falar sobre sua paixão por piercings e tatuagens, Andressa criticou a comunidade evangélica, acusando-a de “lavagem cerebral”. "Eu sempre amei tatuagens e piercings desde pequena, mas não tinha dinheiro para as máquinas e nem idade", explicou. "Agora, estou vivendo meu sonho e sem medo do inferno, como costumo dizer", encerrou.