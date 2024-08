Ana Paula Siebert 'expõe' relação com ex-mulheres de Roberto Justus - Foto: Reprodução

Ana Paula Siebert 'expõe' relação com ex-mulheres de Roberto JustusFoto: Reprodução

Publicado 19/08/2024 10:04 | Atualizado 19/08/2024 10:04

Ana Paula Siebert surpreendeu seus seguidores ao falar abertamente sobre as ex-mulheres de Roberto Justus. No último domingo (18), em um momento de interação nas redes sociais, a atual esposa do empresário fez questão de revelar como se sente em relação às antigas companheiras do marido e destacou a como funciona a sua relação com elas.



Em seu Instagram, Ana Paula respondeu a uma pergunta sobre sua relação com Ticiane Pinheiro. “Como é sua relação com a Tici? Você acha ela bonita também?”, questionou uma internauta sobre a ex-esposa de Roberto Justus. “É ótima e sim, acho ela linda! Aliás, acho todas as ex-mulheres dele bonitas, cada uma com sua beleza. Ele sempre teve bom gosto”, afirmou.

Vale lembrar que o empresário já foi casado cinco vezes e tem seis filhos de diferentes relacionamentos. Sasha Chrysman foi a primeira esposa, com quem ele permaneceu por quase uma década e teve dois herdeiros, Ricardo Justus e Fabiana Justus.

Após o primeiro divórcio, Roberto se casou com Gisela Prochaska, com quem ele teve apenas uma filha, Luiza Justus, e também ficou por quase uma década até se separarem. Em seguida, o famoso se envolveu e casou com Adriane Galisteu, mas o casamento durou apenas oito meses.

Ticiane Pinheiro então foi a quarta esposa do comunicador. Ambos se casaram em 2006 e tiveram uma filha, Rafaella Justus, permanecendo juntos até 2013. Após o término, Justus casou-se com Ana Paula Siebert em 2015 e tiveram sua caçula, Vicky. No entanto, o casal frequentemente reencontra as ex-mulheres do empresário em eventos familiares.