Irmã de Bruna Biancardi rebate seguidor e defende Neymar: 'Admirável'Foto: Reprodução

Publicado 19/08/2024 11:00 | Atualizado 19/08/2024 11:00

Bianca Biancardi, irmã de Bruna Biancardi, compartilhou momentos especiais ao lado de sua sobrinha, Mavie, em um álbum de fotos nas redes sociais. Porém, o que deveria ser uma simples publicação familiar acabou gerando críticas pela proximidade dela com Neymar Jr., pai da menina. A jovem, no entanto, não deixou as críticas passarem em branco e saiu em defesa do cunhado.



Entre os comentários, um seguidor questionou a presença de Bianca na casa de Neymar, lembrando que ela já havia criticado o jogador no passado. "Admirava sua verdade, mas te ver na casa do cara que você disse 'grandes verdades', me impacta", disparou o internauta. Sem hesitar, Bianca respondeu de forma direta, exaltando a capacidade da família de superar dificuldades e viver em harmonia.

A irmã de Bruna Biancardi fez questão de alfinetar o usuário em sua resposta: “Deveria ser admirável ver que uma família, mesmo com problemas, conseguiu se resolver e vive em harmonia, pelo bem de todos”, declarou, destacando como a modelo e o craque teriam superado os problemas.



Bianca também ressaltou o valor do perdão, algo que considera essencial na dinâmica familiar. "O perdão deveria ser admirável, não o contrário", escreveu ela, mostrando que mudou sua postura em relação às polêmicas envolvendo Neymar e sua irmã Bruna.

A influencer já havia comentado sobre como antes se importava com as críticas, mas que agora aprendeu a lidar de forma diferente. "No começo, quando minha irmã teve toda aquela repercussão, eu ligava muito, ficava muito incomodada. Como assim estão falando isso dela? Como assim estão falando isso da nossa família? Eu ficava revoltada, para falar a verdade, e eu queria defender, queria provar, queria falar que ela não era nada daquilo. Mas não adianta”, ponderou.



Bianca destacou que, apesar das críticas, o mais importante é que sua família sabe quem realmente são e não precisam provar nada para ninguém. “Tem muita gente amargurada, muita gente ruim, muita gente que inventa história, que quer pensar o pior da gente. Honestamente, hoje em dia, eu cag*. Essa é a real. Eu acho até engraçado algumas coisas. A gente sabe quem a gente é, a nossa família sabe, e é isso que importa", encerrou.