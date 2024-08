Viih Tube e Eliezer são pais de Lua Di Felice, de um ano - Reprodução/Instagram

Publicado 19/08/2024 12:44

Na manhã desta segunda-feira (19), Eliezer, de 34 anos, decidiu abrir o coração para seus seguidores e contar como foi o processo de pedir Viih Tube, de 24 anos, em casamento. O empresário revelou que sua tentativa de tornar o pedido romântico foi repleta de desafios e surpresas inesperadas.



"Eu pedi a Viih em casamento! Era para ser um momento romântico, mas acabou sendo bem diferente do planejado", começou. "Depois de dias tentando organizar a surpresa, finalmente consegui. Foi tudo muito rápido entre nós; começamos a morar juntos três meses depois de nos conhecer e engravidamos logo em seguida", recordou



Ele explicou que, antes do nascimento da filha Lua, eles já haviam formalizado a união estável, um tipo de "casamento informal" que, segundo ele, era o que tinham na época. "Duas semanas antes da Lua nascer, decidimos oficializar nossa relação. Embora nunca tivéssemos feito um pedido formal ou trocado alianças, eu percebi que era algo importante para ela", revelou.



Para tornar o pedido especial, Eliezer escolheu o aniversário de Viih Tube, que também marca o aniversário do namoro deles. "Apesar de achar que pedidos de casamento podem ser um pouco 'bregas', entendi que era um momento significativo para ela", disse. "Então aproveitei a data para formalizar meu pedido e celebrar nossa história juntos."