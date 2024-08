'Solteiras', diz Maya Massafera ao curtir balada com Bia Miranda - Foto: Reprodução

Publicado 19/08/2024 10:28 | Atualizado 19/08/2024 10:43

Maya Massafera e Bia Miranda, ambas solteiras, decidiram curtir a noite juntas em grande estilo neste domingo (18). A apresentadora e a influenciadora, que recentemente terminou o namoro com DJ Buarque, começaram a noite com um jantar em um restaurante japonês e depois seguiram para a balada. Com looks idênticos, as duas se divertiram com a coincidência.

"Estamos todas vestidas iguais", comentou a youtuber. "Vão achar que é dançarina", brincou a ex-Fazenda. Animadas, as amigas fizeram uma promessa para a noite. "Eu e Bia vamos achar alguém pra gente beijar hoje", contou Maya, enquanto a jovem, em tom de brincadeira, questionava para onde estavam indo. "Você que está me arrastando. Hoje tem! Duas solteiras, sozinhas, por aí...", continuou.



Após passar por um evento de pagode, as famosas decidiram continuar a festa e seguiram para o funk no Holy Club. "Já que é pra sair, vamos sair direito. Estamos indo pra segunda balada, para uma quebradeira", comentou Maya.



Ainda no restaurante, as duas relembraram que não se viam há um ano. Maya se mostrou surpresa com o corpo de Bia após o nascimento de Kaleb. "Cada mulher é uma, mas estou chocada como você conseguiu voltar com seu corpo", elogiou.

Em meio às risadas e confidências, a youtuber revelou que não beija na boca há um ano. "Minha libido voltou e estou subindo pelas paredes", confessou, levando Bia a prometer: "Se você beijar na boca hoje, eu beijo".