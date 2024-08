Marina Ruy Barbosa relembra desentendimento com a mãe - Reprodução/Instagram

Publicado 19/08/2024 09:20 | Atualizado 19/08/2024 09:35

Marina Ruy Barbosa, aos 29 anos, surpreendeu seus seguidores ao compartilhar uma lista cheia de curiosidades sobre sua vida na madrugada desta segunda-feira (19). A atriz, conhecida por sua trajetória de sucesso na TV, fez uma divertida retrospectiva, revelando o que já viveu e o que ainda falta experimentar.Entre as experiências que Marina já viveu estão dormir na praia, andar a cavalo, cair de bicicleta e até ser assaltada. A famosa também já trocou o dia pela noite, apareceu na TV (dessa os fãs sabem bem), quebrou um osso, brigou na escola, foi casada com empresário Alexandre Negrão e entre outras coisas.Por outro lado, a artista também listou coisas que nunca fez, como ser presa, colocar piercing ou cortar o próprio cabelo. Ela também nunca foi multada, deu PT em um carro e nunca ficou 24 horas sem comer. Marina também revelou que descolorir o cabelo, pilotar uma moto e quebrar um dente são mais coisas que, ainda bem, ela nunca fez.Recentemente, a estrela voltou a chamar atenção ao revelar um detalhe sobre sua amizade com Fernanda Rodrigues . Durante a estreia da nova temporada do programa "Sobre Nós Dois", no GNT, a ruiva não hesitou em contar que conheceu a atriz após saber que a mesma ficou com um de seus ex-namorados. No entanto, foi a convivência nas gravações de "Fuzuê" que culminou na amizade das famosas.