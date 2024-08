Silvio Santos - fotos Reprodução

Publicado 17/08/2024 17:19 | Atualizado 17/08/2024 17:21

Silvio Santos, que faleceu na madrugada deste sábado (17), continua a ser lembrado não só por suas contribuições à TV, mas também por suas histórias inusitadas. Entre os casos mais comentadas nas redes sociais no momento, ressurgiu uma curiosa aquisição imobiliária do eterno apresentador. A compra em questão teria sido feita apenas para evitar ter um vizinho famoso.



Para quem não sabe, Otávio Mesquita teria comprado uma mansão ao lado do apresentador e acabou por vendê-la ao dono do SBT. O colunista explicou que Silvio teria questionado quanto o famoso queria no imóvel, oferecendo o dobro do que foi pago por ele.



Após vender a mansão ao comunicador, o famoso questionou o motivo do interesse. No entanto, o ícone da TV brasileira apenas teria respondido: “eu não quero você como meu vizinho”. Anos depois o local sediou a "Casa dos Artistas", o primeiro reality show da televisão brasileira.



Nas redes sociais, uma fã do apresentador relembrou o caso: “Uma das melhores histórias do Silvio se deu quando ele descobriu que Otávio Mesquita estava comprando a mansão ao lado da sua. Então, ‘correu’ para comprar para não tê-lo como vizinho. Mansão essa que foi utilizada depois para a ‘Casa Dos Artistas’ depois produção de novelas”, iniciou.



Em seguida, ela destacou a ironia da compra da mansão, que foi usada em função do SBT. “Quem poderia imaginar que ele colocaria ao lado da sua casa o programa que movimentou o Brasil e marcou uma era. Nada mais Silvio Santos que isso. Descanse em paz!”, declarou.