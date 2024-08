Bárbara Paz resgata momento viral e homenageia Silvio Santos: 'Adeus' - Foto: Reprodução

Publicado 17/08/2024 15:50

A morte de Silvio Santos, aos 93 anos, na madrugada deste sábado (17), fez com que a internet revivesse momentos inesquecíveis do apresentador, incluindo o dia em que Bárbara Paz venceu a primeira edição da "Casa dos Artistas". O reality show, transmitido em 2001, marcou a história da televisão brasileira com uma final que rendeu 55 pontos de audiência, consolidando-se como o dia de maior audiência da história do SBT.



No vídeo que voltou a viralizar, Bárbara Paz, ainda dentro da mansão no Morumbi, São Paulo, não conteve a emoção ao ser anunciada como vencedora por Silvio Santos. Chorando copiosamente, ela divertiu o apresentador ao perguntar, surpresa, sobre o prêmio de R$ 300 mil. "Em dinheiro?", questionou a atriz, arrancando risadas do comunicador e do público.



Neste sábado (17), em seu perfil no Instagram, a famosa compartilhou o vídeo do momento em que recebeu o prêmio. “E há exatos 23 anos eu entrava para o Guinness rs... Pelas mãos e a inteligência de Silvio fazendo um programa histórico na televisão brasileira: ‘Casa dos Artistas’! O primeiro reality brasileiro”, escreveu, destacando a importância do momento que voltou a ganhar destaque.



Além disso, em outro post, a artista compartilhou uma homenagem sobre a partida do apresentador. “Adeus Silvio! Um gigante da comunicação brasileira! Fez o povo brasileiro sonhar acreditar que tudo é possível ! Com ele vai um pedaço da história do nosso país. Obrigada por tanto!”, iniciou.



Em seguida, celebrou a vida do famoso. “De alguma forma eu também fiz parte desses sonhos que se tornaram realidade. Viva Silvio! A galera lá em cima está cantando: Silvio Santos vem aí, lá la la la la”, encerrou ela, fazendo referência a famosa música do apresentador.