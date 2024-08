Larissa Manoela resgata conselho de Silvio Santos: 'Eternamente grata' - Foto: Reprodução

Larissa Manoela resgata conselho de Silvio Santos: 'Eternamente grata'Foto: Reprodução

Publicado 17/08/2024 14:22 | Atualizado 17/08/2024 14:22

Larissa Manoela, uma das grandes estrelas reveladas pelo SBT, também se manifestou após a triste notícia da morte de Silvio Santos. O apresentador, que faleceu neste sábado (17) devido a uma broncopneumonia agravada pela Influenza, deixou um vazio não apenas na televisão brasileira, mas também no coração de quem teve a honra de trabalhar ao seu lado.



Em uma emocionante homenagem publicada em seu Instagram, a artista compartilhou uma série de fotos e vídeos ao lado do comunicador e expressou sua gratidão. “Hoje o dia amanheceu mais triste sem a sua presença. Silvio Santos para muitos e o eterno chefe (o patrão) pra mim! Que alegria a minha ter dividido vários momentos ao seu lado. Quantos programas, quantos ensinamentos”, iniciou.



A famosa também destacou a importância do apresentador em sua trajetória profissional. “Carrego no meu peito e em minha memória todas as trocas que tivemos, todas as dicas que você me deu! Se hoje sou quem sou foi porque lá atrás você também confiou em mim e acreditou na minha entrega e na minha capacidade de ser uma artista melhor. Serei eternamente grata!”, garantiu.



A despedida de Larissa foi carregada de afeto e admiração. “Que você possa descansar em paz com a certeza de que seu legado continuará intacto e será levado para todas as próximas gerações que ainda virão! À família Abravanel e ao SBT meus sentimentos, máximo carinho e o meu muito obrigada!

Um beijo com muito amor e um abraço bem forte! Pra sempre Silvio Santos, nosso ícone da TV brasileira!”, finalizou.

Vale destacar que, em um dos vídeos compartilhados pela esposa de André Luiz Frambach, o Dono do Baú lhe deixou um conselho profissional. "Já falei isso uma porção de vezes. Todas as emissoras de televisão são emissoras de televisão. Mas se você quiser seguir a carreira de atriz em televisão, vá pra Globo", declarou ele. Anos depois a jovem iniciou na Vênus Platinada e agora segue com sua liberdade artística.