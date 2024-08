Silvio Santos - Foto reprodução Internet

Publicado 17/08/2024 12:02 | Atualizado 17/08/2024 12:08

O Brasil perdeu, neste sábado (17), um dos maiores ícones da televisão, Silvio Santos. Aos 93 anos, o dono do SBT faleceu em São Paulo, deixando para trás uma história repleta de conquistas. Nascido em 12 de dezembro de 1930, Senor Abravanel começou sua trajetória como camelô e construiu um império no entretenimento, tornando-se um dos apresentadores mais queridos do país.



Antes de se consagrar na TV, o apresentador trabalhou em diversas rádios e até experimentou o mundo da política. Sua habilidade em cativar o público foi percebida desde cedo, quando ele vendia capas de títulos de eleitor nas ruas do Rio de Janeiro. Essa experiência moldou o jovem camelô, que logo conquistaria o Brasil com seu carisma inigualável e visão de negócios afiada.



Além de apresentador, foi um empresário visionário, sendo responsável pelo crescimento do Baú da Felicidade e pela criação do SBT, que rapidamente se tornou uma das maiores emissoras do país. Em 1961, Silvio deu início a uma atração de longa data da televisão brasileira, o "Programa Silvio Santos". Suas inovações no formato e o jeito irreverente conquistaram milhões de telespectadores.



A vida de Silvio Santos foi marcada por desafios e superações, tanto no campo pessoal quanto profissional. Seu nome virou sinônimo de sucesso e popularidade, e mesmo nos momentos difíceis, como o sequestro de sua filha Patrícia em 2001, ele demonstrou resiliência. O Dono do Baú não foi apenas um apresentador, mas um símbolo da televisão brasileira, cuja memória permanecerá viva no coração de seus fãs.