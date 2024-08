Hospital divulga a verdadeira causa morte de Silvio Santos; Entenda - Foto: Reprodução

Publicado 17/08/2024 11:22 | Atualizado 17/08/2024 11:35

Na manhã deste sábado (17), após diversas especulações na internet, o Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, divulgou a causa da morte de Silvio Santos, um dos maiores ícones da televisão brasileira. O apresentador, que estava internado desde o começo de agosto, faleceu aos 93 anos, vítima de uma broncopneumonia decorrente de uma infecção por Influenza (H1N1).



O boletim médico, assinado por uma equipe de especialistas, incluindo os geriatras Dr. Gabriel Truppel Constantino e Dr. Victor José Dornelas Melo, trouxe o detalhamento da causa do falecimento.

“O Hospital Israelita Albert Einstein confirma com pesar o falecimento de Senor Abravanel, o Silvio Santos, aos 93 anos, no dia de hoje, 17 de agosto de 2024, às 4h50, em decorrência de broncopneumonia após infecção por Influenza (H1N1)”, revelou o documento.



Conforme o Boletim Médico enviado à imprensa, o hospital se solidarizou com a família e todos que sofreram com a perda do apresentador.



O documento foi assinado pelos geriatras Dr. Gabriel Truppel Constantino e Dr. Victor José Dornelas Melo, o cirurgião Dr. José Curado e o diretor médico Dr. Miguel Cendoroglo Neto.



Silvio Santos, cuja carreira marcou gerações e moldou a televisão brasileira, deixa um legado incomparável. Seu falecimento marca o fim de uma era, e a notícia abalou profundamente tanto fãs quanto colegas de profissão, que agora se despedem do apresentador.