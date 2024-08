Famosos lamentam morte de Silvio Santos aos 93 anos: ’Eterno’ - Reprodução

Publicado 17/08/2024 10:33 | Atualizado 17/08/2024 12:01

A notícia da morte de Silvio Santos abalou o Brasil neste sábado (17), levando fãs e celebridades a prestarem homenagens ao icônico comunicador. Silvio, que fundou o SBT e apresentou programas marcantes ao longo das décadas, deixou uma lacuna na cultura brasileira, sendo lembrado por muitos como uma verdadeira lenda da televisão.



Em meio à comoção, Celso Portiolli expressou sua tristeza nas redes sociais. "Hoje, o Brasil perde não só um comunicador, mas uma lenda. Silvio Santos, o homem que revolucionou a televisão, se despede de nós e deixa um legado eterno", escreveu, ressaltando o impacto do apresentador em sua própria carreira e destacando a eterna gratidão que sente por ele.



Outro nome importante do SBT, Carlos Alberto Nóbrega, também compartilhou suas lembranças do amigo de longa data. Com poucas, mas tocantes palavras, ele se despediu: "Adeus amigo. Foram 70 anos de amizade e uma saudade que será eterna", afirmou, refletindo sobre a conexão que manteve com o famoso ao longo das décadas.

Influenciadores e famosos também lamentaram a perda do comunicador. "Meus sentimentos aos familiares e a família sbt! marcou muitas gerações e será eternamente lembrado", declarou Zoo. "A gente não queria que esse dia chegasse [...] Que Deus te receba com todas as glórias que você merece. Vai brilhar no céu", homenageou Maria Gretchen.

Apresentadores também dedicaram palavras ao Dono do Baú: "Impossível falar de televisão e da história da

comunicação no Brasil sem citar o nome dele [...] Tinha o dom de falar com o público. De se fazer íntimo. Construiu um império, mas continuava ser o animador de auditório", afirmou Fátima Bernardes. "Silvio, se tem algo que gostaria de ter feito na minha vida é ter te conhecido. Mas saiba que a sensação de todos que também não tiveram essa oportunidade é a mesma: parece que perdemos alguém da nossa família", afirmou o apresentador do Chega Mais, Paulo Mathias.

Eliana, que foi descoberta por Silvio em 1991 e que em sua segunda passagem pelo SBT ficou durante 15 anos antes de ir para a Globo, também se manifestou: "É assim que quero me lembrar de você. Obrigada por todos os ensinamentos. Descanse em paz, amado mestre", escreveu a famosa na legenda de uma foto ao lado do homem do baú, postada em suas redes sociais.

A autora de novelas, Gloria Perez, foi uma das famosas que deixou sua homenagem ao dono do SBT: "Silvio Santos é único - no carisma, na alegria, na maestria de comandar um auditório e lidar com crianças. Morrer não é a palavra para ele: estará sempre vivo na memória afetiva do nosso país. Tive o privilégio de tê-lo atuando numa novela minha (Carmem, 1887 - TV Manchete), quando uma personagem foi arranjar namorado no programa dele, o Namoro, na TV", escreveu em seu perfil do Instagram.



Silvio Santos, cujo nome verdadeiro era Senor Abravanel, foi internado em julho com H1N1 e, após uma breve alta, retornou ao hospital em agosto. O "Homem do Baú" começou sua carreira como camelô no Rio de Janeiro antes de se tornar um dos maiores ícones da televisão brasileira. Seu legado como pioneiro e inovador no entretenimento continuará a inspirar gerações.