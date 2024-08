?A tristeza bateu?, diz Tony Tornado, amigo de juventude de Silvio Santos - Foto: Reprodução

?A tristeza bateu?, diz Tony Tornado, amigo de juventude de Silvio SantosFoto: Reprodução

Publicado 17/08/2024 12:26 | Atualizado 17/08/2024 12:26

O Brasil inteiro está de luto após a morte de Silvio Santos e entre os que lamentaram essa grande perda está o ator Tony Tornado, que compartilhou uma forte amizade com o apresentador desde a juventude. Ambos serviram ao Exército juntos, e o ator, em uma emocionante homenagem nas redes sociais, relembrou os momentos vividos ao lado do amigo de longa data.



Em seu perfil no Instagram, o artista homenageou o grande amigo. “A tristeza bateu aqui… O Brasil perde uma referência e eu perco um amigo de vida … Muita história juntos, Don… Vai na paz, Abravanel. Um beijo no seu coração… e na sua alma”, declarou ele, emocionando os seguidores.



Nos comentários, internautas se compareceram pela perda do apresentador. “Inevitável ver essa notícia e não me lembrar de você. Meus sentimentos”, lamentou uma fã. “Meus ídolos da vida! Você e ele são os melhores! Triste demais”, afirmou outra. “Perdemos o maior comunicador da história desse país, meus sentimentos Tony pela perda de seu amigo”, lamentou mais uma.



Tony Tornado e Silvio Santos compartilham uma amizade que remonta ao serviço militar, onde se conheceram aos 18 anos, no grupo de paraquedistas em 1948. Desde então, construíram uma relação de amizade, cheia de histórias e momentos inesquecíveis para o ator.