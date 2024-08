Silvio Santos - SBT / Divulgação

Silvio SantosSBT / Divulgação

Publicado 17/08/2024 16:30

Silvio Santos, que nos deixou neste sábado (17) aos 93 anos, é um nome que dispensa apresentações. Mas poucos sabem que o icônico apresentador está registrado no cartório como Senor Abravanel. Nascido em 1930, no Rio de Janeiro, Senor era uma homenagem ao seu avô paterno, Dom Isaac Abravanel, um judeu responsável pelas finanças de Portugal e Espanha no século 15.

A escolha veio de uma adaptação feita por seu pai, que decidiu trocar "Dom" por "Senor", uma vez que no Brasil o título não era utilizado. “Aqui no Brasil não existe Dom. Meu pai colocou Senor, que quer dizer ‘Dom Abravanel’”, explicou Silvio em uma entrevista nos anos 1980, destacando a origem nobre e histórica do nome de sua família.

Curiosamente, o nome "Silvio" surgiu de uma forma inusitada. A mãe do apresentador tinha dificuldade em pronunciar "Senor" e passou a chamá-lo de "Silvio", um apelido que ele adotou de vez. Quando iniciou sua carreira artística, ele trocou o sobrenome Abravanel por Santos, criando o nome que se tornaria uma lenda na televisão brasileira.

A tradição do sobrenome Abravanel não se perdeu com a adoção do nome artístico. As filhas de Silvio Santos mantiveram o sobrenome de registro, e seu neto, Tiago Abravanel, também continuou a carregar a herança familiar nas telas brasileiras.