Silvio Santos: Confira as últimas fotos do ícone da televisão brasileiraFoto: Reprodução

Publicado 17/08/2024 15:00

O Brasil se despede neste sábado (17) de um dos maiores ícones da televisão, Silvio Santos, que faleceu aos 93 anos em São Paulo. O apresentador, que estava internado desde o início de agosto devido a complicações de uma infecção por H1N1, deixou saudade e um legado que atravessa gerações. Em seus últimos anos, o comunicador já havia se afastado da TV, aproveitando momentos ao lado da família.



A família Abravanel se pronunciou pouco após o falecimento, revelando o desejo do apresentador de que sua despedida fosse feita de maneira simples e respeitosa. "Ele pediu para que não explorássemos a sua passagem. Ele gostava de ser celebrado em vida e gostaria de ser lembrado com a alegria que viveu", destacaram em nota. Silvio Santos será velado com uma cerimônia judaica, conforme seu pedido.



Nos últimos dois anos, o ícone da TV brasileira havia deixado o comando o Programa Silvio Santos, passando a responsabilidade para sua filha, Patricia Abravanel. Com o afastamento, suas aparições em público tornaram-se cada vez mais raras, o que aumentou ainda mais a curiosidade e o carinho do público em relação ao seu estado de saúde e vida pessoal.



Apesar do afastamento, o famoso continuou sendo celebrado nas redes sociais pelas filhas e amigos, que compartilharam momentos descontraídos do apresentador em família. As últimas imagens que circularam na internet mostram um Silvio Santos sereno, cuidando de si em um salão de beleza e até em casa, vestido com seus famosos pijamas, mostrando que, mesmo longe dos holofotes, ele continuava sendo o eterno “Patrão” querido por todos.

Confira as últimas imagens do apresentador que foram exibidas na internet: