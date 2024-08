Emocionado, Leonardo interrompe show para homenagear Silvio Santos - Foto: Reprodução

Emocionado, Leonardo interrompe show para homenagear Silvio SantosFoto: Reprodução

Publicado 17/08/2024 17:56 | Atualizado 17/08/2024 17:56

A morte de Silvio Santos, um dos maiores comunicadores do Brasil, neste sábado (17), deixou o país de luto e essa tristeza foi sentida também no palco. Durante o festival "Farraial", em São Paulo, o cantor Leonardo interrompeu sua apresentação para prestar uma emocionante homenagem ao apresentador, que faleceu aos 93 anos.



Visivelmente emocionado, o pai de Zé Felipe exaltou o legado do eterno apresentador do SBT e a importância do famoso para a televisão brasileira. "Hoje o Brasil perde o maior comunicador e profissional da televisão, Silvio Santos. Ele nos alegrou durante muitos anos, tinha paixão pela arte”, disse o cantor, com a voz embargada.



Com lágrimas nos olhos, Leonardo expressou sua gratidão pelo impacto que Silvio teve em sua vida e na vida de tantos brasileiros. “Obrigado pelas oportunidades e por ter marcado a história de tantos. Descanse em paz! Meus sinceros sentimentos a toda família”, declarou, enquanto a plateia acompanhava em silêncio.



Para encerrar a homenagem, o artista cantou “Não Aprendi Dizer Adeus”, uma das músicas mais emblemáticas de sua carreira, dedicando-a ao eterno “patrão”. “Viva o Silvio Santos, meu povo!”, completou o cantor, emocionando o público presente.