Ticiane Pinheiro não segura a emoção ao reencontrar Fabiana Justus - Foto: Reprodução

Publicado 20/08/2024 09:14 | Atualizado 20/08/2024 09:19

Fabiana Justus organizou uma celebração íntima para comemorar o primeiro ano de vida de seu filho caçula, fruto de seu relacionamento com o empresário Bruno Levi D'Ancona, nesta segunda-feira (19). A festa, que contou com poucos convidados, teve um reencontro especial: Ticiane Pinheiro, sua ex-madrasta, foi uma das presenças emocionantes do evento.



Em suas redes sociais, a influenciadora compartilhou o momento em que a famosa chegou à festa. A apresentadora, visivelmente emocionada, apareceu com os olhos inchados e a maquiagem borrada. "Gente, a Tici já borrou toda a make”, brincou Fabiana enquanto filmava o reencontro. Ticiane, com a voz embargada, respondeu: "Eu estava esperando muito por esse momento".



A filha de Roberto Justus, que foi diagnosticada com Leucemia Mieloide Aguda em janeiro deste ano e recentemente passou por um transplante de medula óssea, também não escondeu sua emoção ao rever a ex-madrasta. "Falei que não vou desgrudar", disse a influenciadora, em tom de brincadeira e evidenciando o carinho que existe entre as duas, mesmo após o fim do casamento de Ticiane com o apresentador.



Durante o período em que Fabiana enfrentava o tratamento contra o câncer, Ticiane Pinheiro se manteve presente, enviando mensagens de apoio e demonstrando o afeto que sempre nutriu pela ex-enteada. "Fa, eu já disse que te amo hoje? Tenho pensado tanto em você e essa corrente de amor que se fez ao seu redor é tão linda que me emociona!”, declarou ela em uma das mensagens.