MC Daniel derrete web com ultrassom do filho: ’Os olhos do papai’Foto: Reprodução

Publicado 20/08/2024 08:47 | Atualizado 20/08/2024 08:47

MC Daniel, de 25 anos, está radiante com a notícia de que vai se tornar pai. Nesta terça-feira (20), o funkeiro dividiu com seus seguidores um momento especial: a imagem do primeiro ultrassom do bebê que espera com sua namorada, Lorena Maria, de 23 anos. O famoso oficializou o relacionamento com a influencer há alguns dias e, em seguida, surpreendeu os fãs ao revelar a gravidez.

Em seu perfil no Instagram, o "Falcão do Funk" resolveu compartilhar mais um momento da sua nova família com os seguidores. Nas imagens, ele divulgou o primeiro ultrassom do bebê que espera com a namorada. "Como é linda(o)! Puxou os olhos do papai, estão vendo?", escreveu ele, todo empolgado, ao som da música "Salve Jorge", de MC Hariel.



O casal, que assumiu que estavam se conhecendo ainda em abril deste ano, anunciou a gravidez de forma pública na noite desta segunda-feira (19), pouco depois de uma viagem romântica à Grécia, onde Daniel pediu Lorena em namoro. No post de anúncio, o cantor expressou sua felicidade: "Eu vou ser pai, maior sonho da minha vida vai ser realizado", revelou, emocionado.



Apesar da alegria, MC Daniel também teve que lidar com críticas sobre seu relacionamento com Lorena. "Quem decide com quem eu combino ou não, com quem ela combina ou não, somos eu e ela. O importante é que a gente está feliz", afirmou o funkeiro, reforçando a importância de manter o foco no momento especial que o casal está vivendo.



Daniel sempre deixou claro seu desejo de ser pai. Em entrevistas anteriores, ele revelou que esse era um sonho antigo, desde os tempos em que enfrentava dificuldades financeiras. "Só de falar fico com vontade de chorar. É meu sonho ter uma criança para cuidar, amar, dar carinho... Ser pai é um sonho do meu coração desde sempre", afirmou ele.