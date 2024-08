Ex-BBB Giovanna Lima rebate críticas após assumir namoro com Pizane - Foto: Reprodução

Publicado 20/08/2024 10:26 | Atualizado 20/08/2024 10:26

Giovanna Lima, de 28 anos, não deixou passar em branco as críticas que recebeu após ser pedida em namoro por Lucas Pizane, de 22 anos. O casal, que se conheceu durante a participação no BBB 24, oficializou o relacionamento em um romântico passeio de balão em Tiradentes, Minas Gerais. No entanto, desde então, internautas têm feito comparações com o relacionamento anterior do ex-brother, gerando desconforto.



Nas redes sociais, uma crítica em particular viralizou, acusando o cantor de ter terminado o relacionamento anterior para ficar com Giovanna. "Ai gente, eu não engulo isso. O cara namorava, a mina estranhou a aproximação dos dois, ele jurava que não era nada, terminou pra ir no São João e agora pediu essa mona em namoro", declarou um internauta no X, antigo Twitter, em comentário viral.

Diante da má repercussão, a nutricionista não hesitou em se manifestar, afirmando que as pessoas disseminam informações falsas. Direta ao ponto, ela apenas lamentou a situação e expôs brevemente sua verdade: "engraçado demais ver que a galera cria uma narrativa totalmente mentirosa e distorcida, propaga por aí e acha que tá arrasando", declarou a ex-sister.



Além de lidar com as críticas, Giovanna também está vivendo uma nova fase em sua vida. Três meses após a participação no reality, a nutricionista se mudou de Belo Horizonte para São Paulo, onde tem compartilhado momentos felizes em sua nova casa. "Dump da primeira semana em São Paulo e já digo que há amor aqui, sim", escreveu ela em uma publicação.



Lucas Pizane, que esteve ao lado da namorada nesse processo de mudança, também demonstrou seu apoio. Em uma das publicações da ex-sister, ele comentou: "Feliz por cada conquista e cada passo pra sua felicidade. Você merece o mundo todinho", declarou, deixando claro o amor que já sentia pela famosa, mesmo antes de oficializarem o relacionamento.