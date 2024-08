Dedé Santana em participação do ’Treme Treme’, do Multishow - Gianne Carvalho/Multishow

Publicado 20/08/2024 13:20

O lendário humorista Dedé Santana, de 88 anos, passou por um susto em São José dos Campos, interior de São Paulo. Momentos antes de entrar em cena no espetáculo Abracadabra, do Reder Circus, o famoso teve um mal-estar que o impediu de se apresentar inicialmente. A situação gerou preocupação entre os colegas e fãs, mas, felizmente, o ator foi rapidamente socorrido.



Após receber atendimento médico, o colega de Renato Aragão se recuperou e, para alívio de todos, conseguiu voltar ao palco no mesmo dia. Inclusive, a assessoria do espetáculo confirmou ao colunista Marcos Bulques, do Conexão Entrevista, sobre a rápida recuperação do comediante. Ele participou normalmente das duas últimas apresentações.



Dedé Santana, que fez história no icônico programa "Os Trapalhões", que foi lançado em 1974, tem uma longa trajetória nos palcos e na televisão brasileira. O ator também esteve presente em "A Turma do Didi", novamente ao lado do pai de Lívian Aragão.

Oriundo de uma família circense, ele iniciou sua carreira como palhaço e acrobata, habilidades que o trouxe para as telas em programas como "Maloca e Bonitão", na TV Tupi. A conexão com o circo é evidente no espetáculo Abracadabra, onde ele atua com o ex-ginasta olímpico Diego Hypólito.