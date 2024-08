Deborah leva bronca de Adriane Galisteu - Reprodução / Record TV

Publicado 20/08/2024 14:30

Com menos de um mês para a estreia de "A Fazenda 16", os fãs do reality show estão em êxtase com uma nova lista de possíveis participantes que viralizou nas redes sociais. Na manhã desta terça-feira (20), o Twitter foi inundado por especulações, com internautas fazendo suas apostas e discutindo quem seriam os futuros peões. A expectativa para a revelação oficial só aumentou com essa suposta relação de nomes.

Entre os nomes mais comentados na lista estão Flora Cruz, Camila Moura, Diana Santana e Flor Fernandez, que já foram mencionados por fontes como a Coluna Fábia Oliveira. A presença dessas figuras na lista fez a internet ferver, com muitos usuários expressando suas opiniões de forma bem-humorada. “Que seja verdade porque essa lista tem muita gente com um pezinho no manicômio kkkkkkk”, brincou um seguidor, enquanto outro afirmou: “Elenco fraquissimo”.

A lista feminina, além dos nomes já mencionados, também inclui Pepita, Sabrina Boing Boing, Suelen Gervásio, Gorete Milagres, Thais Bianca e Cinthia Cruz. “Nunca vi um elenco tão aleatório”, comentou um internauta, refletindo a diversidade do elenco especulado, que vai de ex-panicats a estrelas do funk.

Do lado masculino, os supostos participantes incluem Alfinete, Sidney Sampaio, Laellyo Mesquita, Gui Vieira, Yuri Bonotto, Beto Jamica, Edilcon Capetinha, Rafael Pessina, Gilson de Oliveira e MC Don Juan. Se esses nomes se confirmarem, a nova edição de "A Fazenda" promete dividir opiniões e causar polêmicas. “Os mais esperados nem estão na lista…”, lamentou um fã, enquanto outros aguardam ansiosos pela confirmação oficial.