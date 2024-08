Anitta - Reprodução

Publicado 20/08/2024 12:30

Anitta admite vontade de deixar a ‘vida de patroa’ de lado



A cantora acordou com uma vontade de ter outra rotina, completamente diferente da agenda de artista internacional



Anitta acordou com aqueles pensamentos de “e se a vida fosse assim?” e já partiu para compartilhar a reflexão com os seguidores. Em seu perfil nas redes sociais, a cantora admitiu vontade de ter um dia a dia diferente da correria de sua agenda artística. Inclusive, o desejo inusitado da famosa deu o que falar.



Em sua conta no X, antigo Twitter, a diva foi logo se abrindo com os admiradores: “Hoje acordei com uma vontade que minha rotina fosse : tomar café, ir pra academia, fazer meu cabelo, almoçar no shopping com uma amiga q veio visitar a cidade, trocar umas compras , ir no dentista, voltar pra casa, esperar meu marido voltar do trabalho, jantar com ele e deitar”, declarou.



Em seguida, ela admitiu que não conseguiria permanecer nessa rotina pacata por muito tempo. Mas, ainda assim, o desejo da famosa segue. “Uma semaninha disso, só pra cansar, e já voltava pra vida da patroa”, admitiu.



Nas redes sociais, a confissão da famosa repercutiu. “Eita como pisa na classe CLT hahaha”, brincou uma fã. “Mas isso já é a vida de patroa (risos) eu só queria poder fazer isso, mas ta osso”, refletiu outra. “Se você não pode se dar esse luxo uma semaninha apenas imagina nós”, lamentou uma terceira.



Houve ainda quem ressaltasse que a famosa não poderia viver tal rotina. “Pior de tudo isso é saber que você não consegue fazer isso e ter paz de uma vida normal... O monstro da fama é pesado bem que a lady gaga dizia”, alertou uma seguidora. “Paga uns atores, miga. Faça sua história!”, ironizou outro. Vida de dona de casa né kkkkk,não combina com você, Desbravadora”, cravou mais um.