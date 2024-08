Dom, Luana Piovani e Pedro Scooby - Foto: Reprodução

Publicado 21/08/2024 09:50 | Atualizado 21/08/2024 10:35

Luana Piovani abriu o coração ao falar sobre a saudade que sente do filho mais velho, Dom, 12, que agora mora no Brasil com o pai, Pedro Scooby. Enquanto a atriz permanece em Portugal com os gêmeos Bem e Liz, de 8 anos, admitiu que lidar com essa distância tem sido uma grande dificuldade atualmente.

Por meio de seus stories e respondendo uma "caixinha de perguntas", a famosa contou que não tem sido fácil. "Sem dúvida, o maior desafio que eu já vivi. É antinatural... 12 anos! Estava até preparada pra ele sair debaixo da minha asa aos 15, como eu saí lá de casa, mas 12 foi difícil. Mas queria muito que desse certo e acho que está dando", iniciou.

Apesar da dificuldade, a artista acredita que está correndo tudo bem na medida possível. Inclusive, talvez a relação entre eles esteja melhorando devido a essa distância. "Esses dias, ele me falou uma coisa que me tocou tanto, eu falei: 'Está vendo, Luana, deu certo'”, mencionou.

A loira revelou que Dom já está ansioso para janeiro, quando planeja visitar a mãe em Portugal. “Ele falou: 'Não vejo a hora de chegar janeiro e eu ir aí ficar um tempão com vocês naquele friozinho. Vou colocar meus pezinhos no meio das suas pernas'. Vai ser bom, as crianças vão pro colégio, eu vou ficar com ele, a gente vai trocar ideia", refletiu.

Por fim, Luana confessou ter notado que a distância fez com que Dom valorizasse ainda mais o amor e a convivência que sempre tiveram. "Talvez a gente tenha precisado da distância para ele poder enxergar a qualidade do meu amor, da convivência e da harmonia em casa que eu sempre proporcionei para ele. É difícil, mas o que não é difícil nessa vida?", concluiu.